2020-01-31T08:37:12+03:00
Общество

Станции по плавлению снега могут установить в Барнауле

Этот вопрос уже активно изучают местные власти
Юлия ЕВГРАФОВА
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Снегоплавильные станции могут появиться в БарнаулеСнегоплавильные станции могут появиться в БарнаулеФото: Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле на совещании, которое состоялось 30 января, обсудили проект установки снегоплавильной станции в краевой столице. Такое предложение поступило от одного из предприятий, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Так инвестор предложил установить такую станцию на базе своей компании. По его мнению, на предприятии имеются свободные тепловые мощности. Сейчас этот проект внимательно изучают власти Барнаула.

Отмечается, что подобные установки используются в Москве – это 56 станций, еще 18 эксплуатируют в Санкт-Петербурге и две в Новосибирске. Например, в той же Москве с помощью снегоплавильных станций утилизируют больше половины снега.

- Если станцию все же будет решено установить и опыт окажется удачным, встанет вопрос о появлении еще нескольких установок - по одной в каждом районе Барнаула. Это позволит сократить транспортное плечо и утилизировать большие объемы снега за меньший промежуток времени, - отметили в мэрии Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU

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