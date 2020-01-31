Алтайская газета «Сами» собирает деньги на ремонт редакции

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:41:22+03:00

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Деньги на ремонт редакции собирает алтайская детско-юношеская газета «САМИ». Сбор средств организован на «Планета.ру».

Журналисты планируют превратить свое помещение в современное пространство - коворкинг-зону. Это совместный офис для людей с различной занятостью. В помещении юные корреспонденты смогут трудиться, обучаться и вникать в профессию в уникальной, творческой обстановке, пишет МК на Алтае.

На данный момент собрано чуть более 26,5 тыс. рублей, а необходимая сумма - 160 тысяч рублей. Сбор продолжится до конца февраля 2020 года. Имена всех, кто оказал помощь, напишут на стене обновленного помещения.

Газета «САМИ» - это издание, где юные журналисты делают первые шаги в профессии. В редакции они изучают основы не только печатной и интернет-журналистики, но и телевидения и радио.

ИСТОЧНИК KP.RU