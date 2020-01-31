2020-01-31T08:41:22+03:00
Общество

Алтайская газета «Сами» собирает деньги на ремонт редакции

Журналисты планируют превратить помещение в современную коворкинг-зону
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Скриншот интернет-версии газеты "Сами"Скриншот интернет-версии газеты "Сами"
Изменить размер текста:

Деньги на ремонт редакции собирает алтайская детско-юношеская газета «САМИ». Сбор средств организован на «Планета.ру».

Журналисты планируют превратить свое помещение в современное пространство - коворкинг-зону. Это совместный офис для людей с различной занятостью. В помещении юные корреспонденты смогут трудиться, обучаться и вникать в профессию в уникальной, творческой обстановке, пишет МК на Алтае.

На данный момент собрано чуть более 26,5 тыс. рублей, а необходимая сумма - 160 тысяч рублей. Сбор продолжится до конца февраля 2020 года. Имена всех, кто оказал помощь, напишут на стене обновленного помещения.

Газета «САМИ» - это издание, где юные журналисты делают первые шаги в профессии. В редакции они изучают основы не только печатной и интернет-журналистики, но и телевидения и радио.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЖК «Демидов парк» прокуратура нашла нарушения
Каждый пятый розничный кредит в России выдан ВТБ
Станции по плавлению снега могут установить в Барнауле
Барнаульца Александра Соболева представили в качестве игрока московского «Спартака»
Алтайская газета «Сами» собирает деньги на ремонт редакции
Алтайские школьники стали победителями ДНК - детского научного конкурса
Глава региона посетит районы, которые больше всего пострадали от снега
На Алтае все еще перекрыто несколько трасс
В Барнауле на физкультурный комплекс на Взлетной потратят десятки миллионов рублей
В Алтайский край могут вернуться снегопады
Павел Грудинин может пойти в Госдуму от Алтайского края
Камеры наблюдения установили в парке «Изумрудный»
Двух друзей будут судить за серию грабежей
Иск на 7 млн рублей подали к пьяному водителю
Пеший путешественник из Читы дошел до Барнаула
Паровозик вернули в центр Барнаула
Прокуратура наведалась в аварийную больницу Барнаула
«Крутотенюшка»: «Кураж-Бамбей» будет эксклюзивно озвучивать кино и сериалы для Wink