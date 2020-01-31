2020-01-31T07:27:40+03:00
Общество

Глава региона посетит районы, которые больше всего пострадали от снега

Это Рубцовск и еще три района
Юлия ЕВГРАФОВА
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Районы, которые больше всего пострадали от затяжных снегопадов, сегодня, 31 января посетит глава Алтайского края Виктор Томенко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Речь идет о поездке в Змеиногорский, Локтевский и Третьяковский районы, а также Рубцовск. Благодаря личному визиту губернатор сможет объективно оценить последствия сильных и долгих снегопадов. К тому же, он определит, кому необходимы дополнительные средства и силы.

Также Виктор Томенко встретиться с жителями этих районов и города, спасателями, дорожниками и представителями местной власти. Он решит наиболее проблемные вопросы. В том числе, об оказании помощи фермерам, которые из-за снежных заносов не могли вывезти молоко.

Отмечается, что главу Алтайского края сопроводят начальник регионального ГУ МЧС и заместители председателя правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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