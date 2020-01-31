На Алтае все еще перекрыто несколько трасс

31 Янв. 2020 2020-01-31T05:58:05+03:00

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Из-за неблагоприятных погодных условий в Алтайском крае остаются перекрытыми восемь трасс. Актуальные данные появились на сайте «Алтайавтодор».

Так в регионе временное ограничение движения для всех видов транспорта сохранилось на дорогах:

- К - 03 «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области», (от г. Змеиногорск до г. Рубцовск).

- К - 09 «Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан» (от с.Курья до г. Змеиногорск).

- Н-4902 «Топчиха — Парфеново — Песчаное» (от с. Парфеново до с. Песчаное).

- Н-5903 «Батурово — Киприно — Юдиха» (от с. Ильинка до примыкания на с. Омутское).

- Н-2002 «Красногорское – Усть-Кажа – Сосновка» (на всем протяжении).

- К-22 «Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород» (от с. Павловка до с. Александровка).

- К-86 «Алексеевка – Березовка – Солонешное» (от с. Соловьиха до с.Березовка).

- К-34 «Бийск – Усятское – Соусканиха- Верх-Кажа».

Поэтому водителей просят заранее планировать свой маршрут, а по возможности совсем отказаться от дальних поездок пока погодные условия не наладятся.

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ИСТОЧНИК KP.RU