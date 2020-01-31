2020-01-31T05:56:17+03:00
Общество

В Барнауле на физкультурный комплекс на Взлетной потратят десятки миллионов рублей

Проект придется еще доработать
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: издание "ТОЛК"Фото: издание "ТОЛК"
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В Барнауле в районе новостроек депутат Александр Локтев собирается построить ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) для секций смешанных единоборств. Свой проект бизнесмен представил на градсовете, который состоялся 30 января. В итоге его велели доработать, пишет «Толк».

Этот проект Локтев готовит уже три года. Собственное помещение нужно «Центру смешанных единоборств Top Team Siberia», который депутат основал пять лет назад. Пока воспитанникам приходится тренироваться в центре города, в арендованном зале площадью 300 квадратных метров.

Так, на то, чтобы построить физкультурно-оздоровительный комплекс, необходимо 30-40 млн рублей. Хоть занятия в нем и будут платными, Локтев не позиционирует свой проект как коммерческий. Двухэтажный ФОК планируют построить на улице Взлетной, 2г.

На градостроительном совете, который состоялся накануне, архитектору Инге Болдыревой, занимающейся проектированием ФОКа, сказали доработать некоторые решения.

К слову, в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни» в краевой столице хотят построить целых пять ФОКов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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