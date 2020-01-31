2020-01-31T05:59:31+03:00
Общество

В Алтайский край могут вернуться снегопады

Уже через неделю в крае снова могут объявить штормпрогноз
Юлия ЕВГРАФОВА
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Снегопады в Алтайском краеСнегопады в Алтайском краеФото: Анастасия Корягина
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В ближайшие дни в Алтайском крае еще сохранится морозная погода. Но на смену ей придет теплый циклон с осадками. По предварительным прогнозам алтайских синоптиков, снегопады могут вернуться в регион с 4 февраля.

Так в ближайшие четыре дня будет облачно, преимущественно без осадков. Теплеть в Алтайском крае начнет постепенно. Уже днем 31 января температура воздуха прогреется до минус 17-22 градусов. В Барнауле будет до 18-20 градусов ниже нуля.

А 1 февраля в регионе синоптики прогнозируют ночью минус 22-27 градусов, местами до минус 33, днем минус 12-17 градусов. В Барнауле ночью также температура опустится до минус 27, днем будет минус 15-17.

Уже 2 февраля немного потеплеет. Ночью в Алтайском крае прогнозируют минус 19 градусов, днем до минус 9-14. В Барнауле температура воздуха опустится в этих же пределах.

Так снегопады могут вернуться в регион уже 4 февраля, их сила будет нарастать постепенно. Уже 7 февраля погода может вновь стать штормовой.

К слову, осадков в регионе за последнее время выпало гораздо больше нормы. Как предполагают специалисты, еще есть надежда, что в феврале все же будут морозы, тогда снегопады прекратятся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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