Павел Грудинин может пойти в Госдуму от Алтайского края

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:06:16+03:00

Официально такую информация в КПРФ пока не подтверждают, но и не опровергают

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Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин претендует на участие в выборах в Государственную Думу РФ от Алтайского края.

Об этом сообщает «Политсибру» со ссылкой на свой источник. По информации издания, такое решение якобы в партии уже принято. Однако в полный голос заявлять об этом коммунисты пока не готовы. Дело в том, что пока неизвестна и дата выборов. Не исключено, что они могут состояться досрочно, хотя изначально были запланированы только на сентябрь 2021 года. Именно поэтому стали просачиваться конкретные имена.

- Партия, безусловно, уже готовится к думской кампании, но пока информацию о том или ином кандидате рано предавать огласке. Что касается Павла Николаевича, то он может одержать победу на любом округе, и не только в Алтайском крае, - прокомментировала известие первый секретарь крайкома партии на Алтае Мария Прусакова.

ИСТОЧНИК KP.RU