Двух друзей будут судить за серию грабежей

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:10:34+03:00

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Два жителя Новоалтайска пойдут под суд за серию уличных грабежей, когда они, угрожая расправой, забирали у людей их имущество.

Следствие установило, что в октябре прошлого года, вечером на парковке одного из торговых центров города, двое молодых людей, одному из которых еще даже не исполнилось 18 лет, остановили знакомого подростка и, угрожая тем, что побьют, отобрали у него телефон. Сумма ущерба при этом составила около шести тысяч рублей.

Спустя несколько дней по такой же схеме они «отработали» телефон у другого подростка. В этот раз, по данным пресс-службы Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, сумма ущерба составила порядка семи тысяч рублей.

На стадии следствия оба злоумышленника свою вину признали полностью и возместили материальный ущерб. Уголовное дело предано в суд.

- Кроме того, следователем в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений, - также отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU