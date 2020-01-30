2020-01-30T14:28:05+03:00
Происшествия

Иск на 7 млн рублей подали к пьяному водителю

Дети остались сиротами
Анна СЕМИНА
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Завершено расследование уголовного дела возбужденного в отношении водителя «копейки» из Зонального района, по чьей вине погибли два человека и еще один получил травмы.

Авария произошла в октябре 2019 года. В тот день обвиняемый был в Бийске.

- Он ехал на машине в условиях плохой погоды и ограниченной видимости с превышением установленной скорости. Из-за того, что он был пьян и из-за превышения скорости водитель утратил контроль за своими действиями, вылетел за пределы полосы движения и врезался в дорожный каток, который стоял на обочине, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В результате столкновения погибли два пассажира «Жигулей», а одному был причинен тяжкий вред здоровью. У жертв ДТП остались несовершеннолетние дети. Родственники потерпевших предъявили водителю иски о возмещении морального вреда на общую сумму семь миллионов рублей.

Согласно очередным поправкам, уголовная ответственность за совершение «пьяных» ДТП в которых погибли люди, значительно ужесточена. Теперь водителю грозит до 15 лет лишения свободы и лишение прав до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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