Врач из Бийска отдала мошеннику более 200 тысяч рублей
45-летний врач из Бийска пыталась продать через интернет электроплиту, но в итоге отдала мошенникам все свои накопления.
Потерпевшая выставила на один из сайтов объявление о продаже плиты. Она просила за технику две тысячи рублей. Буквально на следующий день ей позвонил незнакомец и сообщил, что хочет приобрести плиту, и для того чтобы оплатить покупку женщине придется дойти до банкомата.
- Позже выяснилось, что покупатель якобы нажал лишнюю цифру, в результате чего сумма получилась в десять раз больше, разницу он попросил вернуть, что потерпевшая и сделала, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
Затем незнакомец продолжил «водить за нос» свою жертву и тут женщина поняла, что ее, возможно, обманывают. Она перезвонила в банк, и оператор сообщил ей, что со счета перевели 210 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU