Врач из Бийска отдала мошеннику более 200 тысяч рублей

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:26:09+03:00

Незнакомец уверял, что именно он перевел ей неправильную сумму

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45-летний врач из Бийска пыталась продать через интернет электроплиту, но в итоге отдала мошенникам все свои накопления.

Потерпевшая выставила на один из сайтов объявление о продаже плиты. Она просила за технику две тысячи рублей. Буквально на следующий день ей позвонил незнакомец и сообщил, что хочет приобрести плиту, и для того чтобы оплатить покупку женщине придется дойти до банкомата.

- Позже выяснилось, что покупатель якобы нажал лишнюю цифру, в результате чего сумма получилась в десять раз больше, разницу он попросил вернуть, что потерпевшая и сделала, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Затем незнакомец продолжил «водить за нос» свою жертву и тут женщина поняла, что ее, возможно, обманывают. Она перезвонила в банк, и оператор сообщил ей, что со счета перевели 210 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU