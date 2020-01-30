2020-01-30T10:24:03+03:00
Общество

Соотечественники из Латвии, Швейцарии, Молдовы и Германии переезжают на Алтай

Им оказывают помощь в оплате жилья и поиске работы
Анна СЕМИНА
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За прошлый 2019 год в Алтайский край переехали почти 1900 соотечественников. Больше всего, конечно же, из Казахстана (около 80%), но также есть переселенцы и из других стран.

По данным управления Алтайского края по труду и занятости населения, участниками программы «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом» в прошлом году стали 1868 человек. В списке оказались люди, у которых предыдущей страной жительства значились Азербайджан, Армения, Германия, Латвия, Молдова, Таджикистан, Киргизия, Украина, Швейцария, Узбекистан.

- Благодаря программе квалифицированных специалистов получили предприятия промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, - отмечают в ведомстве.

По их информации, 83% переселенцев имеют либо высшее, либо среднее профессиональное образование и это позволяет им без труда найти себе работу. Если говорить о новых местах жительства, то преимущественно люди выбирают города, на село же переезжают только коло 14%. В качестве мер социальной поддержки все они могут рассчитывать на компенсацию по найму жилья (до шести месяцев), прохождение медобследования и т.д.

По предварительным оценкам в этом году в Алтайский край могут переехать, по меньшей мере, 1010 соотечественников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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