2020-01-30T10:54:01+03:00
Общество

Еще три трассы открыли в Алтайском крае

Закрытыми остаются еще десять участков
Анна СЕМИНА
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Метель в Алтайском краеМетель в Алтайском краеФото: Олег УКЛАДОВ
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Дорожники Алтайского края утром 30 января разрешили движение еще по трем участкам региональных трасс.

В частности проезд возможен по трассе: Алейск - Петропавловское - Смоленское от города Алейска до села Усть - Пристань, Алейск - Чарышское от села Усть-Калманка до села Чарышское и Мамонтово - Солоновка - автодорога А-322.

А тем временем в регионе еще есть закрытые дороги. В этом списке:

Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан, от села Курья до границы Республики Казахстан;

ЗмеиногорскРубцовск — Волчиха — Михайловское — КулундаБурла — граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;

Батурово — Киприно — Юдиха;

Юдиха — Тюменцево — БаевоАлександровка — Верх-Суетка — ЗнаменкаСлавгород, от села Баево — до села Верх-Суетка, от села Нижняя Суетка до Славгорода;

Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава, с 20 км по 73 км;

Топчиха — Парфеново — Песчаное, с 0 км по 44 км;

Подъезд к поселку Комариха;

АлексеевкаБерезовка – Солонешное, от села Соловьиха до села Березовка;

Бийск – Усятское – Соусканиха- Верх-Кажа, от села Усятское до конца трассы;

Красногорское – Усть-Кажа – Сосновка.

При этом проезд от Мельникова до Александровки (с 0 до 19 км) открыта только для легковых автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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