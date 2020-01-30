Необычная пробка образовалась на Южном и Змеиногорском трактах в Барнауле

30 Янв. 2020 2020-01-30T06:11:13+03:00

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В Барнауле около девяти утра 31 января скопилась необычная пробка на Южном и Змеиногорском трактах в Барнауле. Ее длина составила 3.4 км.

- Необычно сложная пробка была зафиксирована от остановки 1-й Сибирский садовод до Горнолыжной улицы. В пробке можно было потерять 29 минут, что на 20 минут больше обычного, - сообщается на сервисе Яндекс.Пробки.

В целом ситуация на дорогах утром 31 января была благоприятной, так как метели в городе не наблюдалось. На уборке дорог задействовали 112 единиц техники. 142 дорожных рабочих вручную очищали от снега подходы к пешеходным переходам, остановки, лестничные марши.

В ночную смену с дорог вывезли 9237 кубометров снега, сообщили в городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU