Необычная пробка образовалась на Южном и Змеиногорском трактах в Барнауле
В Барнауле около девяти утра 31 января скопилась необычная пробка на Южном и Змеиногорском трактах в Барнауле. Ее длина составила 3.4 км.
- Необычно сложная пробка была зафиксирована от остановки 1-й Сибирский садовод до Горнолыжной улицы. В пробке можно было потерять 29 минут, что на 20 минут больше обычного, - сообщается на сервисе Яндекс.Пробки.
В целом ситуация на дорогах утром 31 января была благоприятной, так как метели в городе не наблюдалось. На уборке дорог задействовали 112 единиц техники. 142 дорожных рабочих вручную очищали от снега подходы к пешеходным переходам, остановки, лестничные марши.
В ночную смену с дорог вывезли 9237 кубометров снега, сообщили в городской администрации.
Читайте также: Стало известно, почему барнаульцам приходится долго ждать трамваи
ИСТОЧНИК KP.RU