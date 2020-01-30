Осужденных отправили на уборку снега в Рубцовске

30 Янв. 2020 2020-01-30T05:17:27+03:00

Осужденные работают на очистке тротуаров и улиц от снега и наледи Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Всего на борьбу со стихией направляют около 20 человек в день

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В городе Рубцовске Алтайского края в помощь дворникам на борьбу со снегом отправили осужденных.

Ежедневно за лопаты берутся около 20 осужденных, сообщает пресс-службы алтайского УФСИН. Однако горожанам нечего бояться –на борьбу со снежным коллапсом направляются только те лица, которых приговорили к обязательным работам. То есть их проступки не представляют большой общественной опасности.

В перечень учреждений, где могут работать такие осужденные, входят 12 муниципальных предприятий и организаций, управляющие компании и ТСЖ, объекты бытовой, социальной и культурной сферы. Трудятся они по несколько часов в день. В среднем от двух до четырех. Какой-то специальной квалификации от них также не требуется. За порядком и качеством уборки следят сотрудники уголовно-исполнительной инспекции совместно с администрацией организаций, в которых осужденные отбывают наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU