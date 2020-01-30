2020-01-30T06:29:24+03:00
Спорт

Барнаульский футболист Александр Соболев переходит в московский «Спартак»

Пока что он будет играть на правах аренды
Анна СЕМИНА
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Александр Соболев (фото: kc-camapa.ru)Александр Соболев (фото: kc-camapa.ru)
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Воспитанник барнаульской школы футбола Александр Соболев, кажется, определился со своим будущим местом работы – он переходит в московский «Спартак».

22-летний нападающий «Крыльев Советов» на правах аренды переходит в стан «красно-белых», причем с правом выкупа. Так что до конца сезона он будет базироваться в Москве, сообщает «Спорт-Экспресс». Сделку подтвердил агент форварда.

Напомним, ранее неоднократно появлялась информация о переходе футболиста Соболева то в один клуб, то в другой. Наиболее вероятным выглядел его переезд в ЦСКА. Источники сообщали, что Александру осталось лишь согласовать некоторые моменты из-за чего он не поехал на сборы с «Крыльями». Также были версии, что на него претендовало московское «Динамо», казанский «Рубин» и даже некие английские клубы.

В составе самарской команды Александр Соболев провел в текущем сезоне 19 матчей. Барнаулец отметился десятью голами и отдал четыре результативные передачи. В списке бомбардиров РПЛ он идет на втором месте. Его опережает Артем Дзюба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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