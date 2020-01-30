Стало известно какая строительная компания займет землю рядом с новой «Лентой»

30 Янв. 2020 2020-01-30T04:45:34+03:00

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Строительная компания «Адалин-Строй» победила на торгах и займет участок земли, расположенной между новой «Лентой» и «Волной» на улице Власихинской в Барнауле.

Уже в ближайшие годы там должен появиться новый жилой комплекс, сообщает «Политсибру».

- Девелопер отдал за недвижимость 131,05 млн рублей, что в 2,5 раза выше стартовой цены, - передает источник.

Всего на участок претендовали четыре компании: ИСК "Алгоритм", "Адалин-Строй", "Строительная инициатива" и "Главалтайстрой". Начальная цена лота составляла 56,5 млн рублей, а непосредственно шаг аукциона - 1,7 млн рублей.

Сама территория представляет собой участок площадью восемь га. Имеется разрешение на строительство высотных домов. Срок аренды составит семь лет. Сам застройщик говорит, что там появится жилой комплекс состоящий из нескольких корпусов разной этажности.

ИСТОЧНИК KP.RU