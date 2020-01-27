2020-01-27T04:45:13+03:00
Общество

Житель алтайского села снял на видео огромную агрессивную крысу

Грызун кидался на гуляющую собаку
БОРЗОВ Денис
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Фото: Pixabay.comФото: Pixabay.com
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Житель алтайского села Родино снял на видео огромную крысу. Животное-символ года бегало на улице прямо по дорогам.

Роликом поделился житель Алтайского края Элчин Жанатов. В нем грызун кидается на гуляющую собаку и пугает ее. В итоге пес решает своевременно ретироваться и убегает.

katun24.rukatun24.ru
Алтайская крыса
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Как сообщает «Катунь 24», крысы — довольно опасные животные для человека. Если они повстречались вам на улице, то лучше не приближаться к ним, советуют специалисты. Так как крысы являются переносчиками более 20 опасных инфекционных заболеваний, многие из которых могут привести к летальному исходу, лучше действительно их избегать. Если же вас укусила бездомная крыса или вы почувствовали недомогание после контакта с грызуном, лучше всего сразу обратиться к инфекционисту. В течение нескольких дней лучше наблюдаться у врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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