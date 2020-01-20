В Барнауле пропала женщина в черных бурках

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:39:26+03:00

Ее ищут с прошлого года

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В Барнауле пропала 58-летняя Ирина Филатова (Скорнякова), сообщает алтайское отделение поискового отряда «Лиза Алерт». О местонахождении женщины ничего не известно с 29 декабря 2019 года.

Приметы пропавшей: рост 156 см, плотное телосложение, волосы темные, крашеные, глаза каре-зеленые.

Была одета в черную шапку, синюю куртку, зеленый свитер, черные брюки и черные бурки.

Других подробностей пропажи женщины не сообщают.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру 02 (102 с мобильного), либо на горячую линию отряда 8-800-700-5452 (звонок бесплатный по РФ).

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ИСТОЧНИК KP.RU