В Барнауле пропала женщина в черных бурках
В Барнауле пропала 58-летняя Ирина Филатова (Скорнякова), сообщает алтайское отделение поискового отряда «Лиза Алерт». О местонахождении женщины ничего не известно с 29 декабря 2019 года.
Приметы пропавшей: рост 156 см, плотное телосложение, волосы темные, крашеные, глаза каре-зеленые.
Была одета в черную шапку, синюю куртку, зеленый свитер, черные брюки и черные бурки.
Других подробностей пропажи женщины не сообщают.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру 02 (102 с мобильного), либо на горячую линию отряда 8-800-700-5452 (звонок бесплатный по РФ).
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ИСТОЧНИК KP.RU