Барнаульцы совершили более 82 тысячи поездок на общественном транспорте за год

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:12:35+03:00

По электронным картам совершается более 2 млн поездок в месяц

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В Барнауле уже три года существует электронная система оплаты проезда. За ушедший год барнаульцы совершили более 82 млн поездок, рассказали в «Центртрансе». Это на 10 процентов больше показателя 2018 года.

Также увеличилось количество пользователей электронных средств платежа. Всего за год было куплено более 83 тысяч электронных средств платежа, из них более 61 тысячи — льготные транспортные карты. По ним совершается более 2 млн поездок в месяц.

В целом безналичный расчет в общественном транспорте увеличился по сравнению с 2018 годом в два раза.

В начале 2019 года появилась возможность пополнять электронные средства платежа (транспортные карты, брелоки и браслеты) с помощью интернета, не выходя из дома, а именно через сайт МУП «Центртранс» и в платежных сервисах Сбербанк «Онлайн».

Через сервис «Отложенное пополнение» горожане совершили более 90 тыс. операций. Каждое пятое электронное средство платежа пополняется дистанционно.

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ИСТОЧНИК KP.RU