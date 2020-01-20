2020-01-20T11:59:20+03:00
Авто

Барнаул сковали многочасовые пробки

Яндекс.Пробки зафиксировали два антирекорда
Анастасия Корягина
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Пробка на улице Фурманова. Фото: Сергей ЖмакинПробка на улице Фурманова. Фото: Сергей ЖмакинФото: интернет-сообщества Barnaul 22
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Барнаул стоит в пробках после снегопада на выходных. По данным сервиса Яндекс.Пробки, утром загруженность дорог в городе держалась на уровне 9 баллов, к 15 часам этот показатель снизился до 6 баллов.

Днем образовались две рекордные по длине и времени пробки: на улице Попова и улице Трактовой. Пробка на Попова началась в 11:33, и держится до сих пор. За это время она выросла с 2,5 км до 3,2 км. Сейчас движение затруднено от Трактовой улицы до Власихинской.

Вторая рекордная пробка была зафиксирована в 13:03 на улице Трактовой. Она растянулась на 4,2 км от Дальней улицы до Павловского тракта и держится до сих пор. В пробке можно потерять 41 минуту.

Также затруднено движение на проспекте Ленина в обе стороны от площади Октября до улицы Кирова. «Стоит» улица Партизанская от проспекта Комсомольского до переулка Циолковского, улица Гоголя от проспекта Ленина до Красноармейского. Пробка традиционно держится на проспекте Строителей в районе моста.

Утром в городе «стояло» движение на улицах Кутузова, Загородн, Челюскинцев (7 баллов), Власихинской в центр (6 баллов), Змеиногорском тракте и Красноармейском проспекте в центр (5 баллов).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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