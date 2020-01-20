2020-01-20T13:03:38+03:00
Общество

Барнаулу понадобится новый мусорный полигон через три года

Срок действия имеющегося окончится в 2023 году
Анастасия Корягина
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Мусоровоз.Мусоровоз.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Новый полигон может появиться в Барнауле через три года. Срок эксплуатации полигона на проспекте Космонавтов, 74 заканчивается в 2023 году. С новым объектом пока не определились.

Увеличить площадь имеющегося полигона нельзя — рядом аэропорт. Сложность также в том, что регоператор планировал построить сортировочную линию, которую нельзя возводить вблизи стратегического объекта, сообщил генеральный директор АО «Эко-Комплекс» Виктор Карл.

Где строить объект сортировки и готовить под это проектно-сметную документацию — пока одна большая проблема. «Эко-Комплекс» уже отказался от строительства мусоросортировочного комплекса на пр. Калинина, 116 из-за санитарно-защитной зоны. В генеральном плане Барнаула участок под строительство полигона не предусмотрен.

По словам Виктора Карла, подыскивать место придется на территории Барнаульской агломерации (объединяет Барнаул, Новоалтайск, Первомайский и Павловский районы).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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