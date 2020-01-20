Виктор Томенко назначил нового министра промышленности Алтайского края

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:12:22+03:00

Им стал кандидат, на которого «ставили» СМИ

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Вячеслава Химочку назначили на должность министра промышленности и энергетики Алтайского края с 20 января 2020 года. Соответствующее подписал губернатор края Виктор Томенко.

После этого назначения блок реального сектора в правительстве региона оказался полностью сформирован, сообщает Толк.

Кресло Химочки, скорее всего, займет глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк, пишет «Политсибру».

Напомним, 28 декабря бывший руководитель министерства Александр Климин покинул свой пост, уйдя на повышение — он стал заместителем председателя правительства Алтайского края. Он курирует министерства промышленности, строительства, транспорта и управление по госрегулированию цен и тарифов.

Справка

Вячеслав Химочка родился 25 февраля 1980 года в Барнауле. Имеет образование по специальности «Государственное и муниципальное управление», кандидат экономических наук. С мая 2006-го работал в городской администрации. Прошел путь от председателя комитета по экономике администрации Центрального района города до заместителя главы администрации Барнаула по экономической политике. С 2011 года был инвестиционным уполномоченным в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU