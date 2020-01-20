20 Янв. 2020 2020-01-20T07:06:47+03:00

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В воскресенье, 20 января, в Барнауле состоялся повторный матч с участием местной хоккейной команды «Динамо-Алтай» и «Чебоксар».

В первой встрече барнаульцы уступили гостям с разгромным счетом 2:8, и к счастью, накануне смогли реабилитироваться перед родной публикой. Хозяева распечатали ворота противника уже на второй минуте – результативным броском отметился Алексей Разумов. В качестве ассистентов выступил Евгений Филин. А уже к четвертой минуте динамовцы увеличили преимущество до двух шайб. Автором гола стал Антон Тихомиров.

Хоккеисты «Динамо-Алтай» обыграли «Чебоксары» 5:2Фото: Анна СЕМИНА

После столь бурного начала игра немного успокоилась. Во втором периоде «Чебоксары» отыграли одну шайбу, а в начале третьей двадцатиминутке вовсе сравняли. Так что хозяевам арены пришлось подключить все рычаги. Переломный момент, пожалуй, наступил после гола Ивана Стребкова. Гости стали волноваться, совершать ошибки и идти на грубость в итоге заработали удаление, чем барнаульцы с радостью воспользовались и довели счет до 4:2 в свою пользу.

Следующая ошибка тренерского штаба «Чебоксар» заключалась в том, что практически за три минуты до финальной сирены они сняли вратаря и выпустили еще одного полевого игрока. Как итог – шайба в пустые ворота. Заветный бросок со своей половины площадки совершил Евгений Филин. Остановить снаряд никто из команды соперника не успел.

Итог встречи – 5:2 в нашу пользу. Во вторник, 21 января, состоится третья игра. Начало в 19.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU