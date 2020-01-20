«Зачем?!»: барнаульцы требуют вернуть паровозик на теплокамеру в центре города
Барнаулец Игорь Кузякин заметил отсутствие паровозика на теплокамере на пересечении Красноармейского и Молодежной, который установили 20 декабря. «Все, праздники закончились и начались унылые серые будни...», — написал барнаулец в паблике Barnaul 22.
Горожане недоумевают, зачем было убирать конструкцию, которая закрывала некрасивую теплотрассу. Люди считают, что паровозик нужно было оставить:
Григорий Насыров:
Зачем ??? Красиво же было, стоял бы паровозик до следующего года.
Владимир Кайгородов:
Вот реально... Зачем?? Деньги потрачены... Из разобраного паравозика собрать можно паровозик, ну стоял бы и стоял...
Юрий Саватеев:
Мешал кому-то, или реквизит берегут до следующего Нового года?
Евгений Третьяков:
Ну сейчас снова воткнут безобразный баннер, и кому-то копеечка в карман.
Люди в шутку предлагают создать петицию в защиту паровозика. Кто-то написал, что по такой логике нужно и плитку с улиц на зиму отковыривать.
Скорее всего, теплокамеру чем-то закроют. Ранее на нее вешали баннеры, но они смотрелись совсем не так эффектно, как паровозик.
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ИСТОЧНИК KP.RU