На Алтае муж душил жену из-за отсутствия уборки в доме
26-летняя жительница Кош-Агачского района обратилась в полицию с заявлением об угрозе убийством. Женщина рассказала, что на нее набросился супруг и душил.
Сотрудники полиции прибыли по звонку домой к семейной паре и там задержали 29-летнего мужа потерпевшей. Они выяснили, что между супругами произошла ссора из-за необходимости уборки в доме.
Женщина попыталась переложить обязанность мытья полов на супруга. Мужчина разозлился, прижал жену к стене и стал душить, угрожая убить. После чего, немного успокоившись, отпустил жену и вышел во двор.
Воспользовавшись отсутствием супруга, сельчанка позвонила в полицию. Подозреваемый признался в том, что сделал, и объяснил это внезапной вспышкой гнева. По данному факту возбудили уголовное дело. За угрозу убийством мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU