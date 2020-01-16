За смертельное ДТП из-за замёрзших окон барнаульцу грозит пять лет тюрьмы

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:04:27+03:00

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В Барнауле осудят мужчину, который насмерть сбил женщину на «зебре» из-за замерзших окон. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает краевая прокуратура.

Трагедия произошла еще 6 ноября 2019 года в районе дома № 131 по улице Советской Армии. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил водитель на «Тойоте Фанкарго». В результате наезда женщина травмировала грудную клетку, голову и ноги. К сожалению, от полученных травм она скончалась на месте.

- Водитель начал двигаться на своем автомобиле не дождавшись, пока отогреются окна, в связи с чем не заметил пешехода и допустил наез», - уточняют в ведомстве.

За совершенное ДТП мужчине грозит до 5 лет тюрьмы и лишение на срок до трех лет заниматься определенной деятельностью. Уголовное дело уже было направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU