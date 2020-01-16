2020-01-16T13:55:53+03:00
Общество

Специалисты Роспотребнадзора изъяли около 3 тысяч упаковок снюса на Алтае

В итоге запрещенный сосательный табак стали продавать меньше
Юлия ЕВГРАФОВА
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СнюсСнюсФото: БОРЗОВ Денис
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Алтайские специалисты провели рейд в 1200 магазинах. И в 58 отделах они нашли в продаже снюс. В итоге было изъято 1267 партий (2866 упаковок) сосательного табака. Об этом сообщили в краевом роспотребнадзоре.

- Вся арестованная пищевая продукция находилась в обращении без документов, подтверждающих её соответствие законодательству о техническом регулировании, что представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан и предусматривает привлечение к административной ответственности в соответствии с ч.2 ст.14.43 КоАП РФ, - пояснили в ведомстве.

Так за это людям грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей с конфискацией снюса (либо без таковой). Должностные лица заплатят за это от 20 до 30 тысяч рублей, предприниматели - от 30 до 40 тысяч. А вот юридические лица заплатят за это минимум 300 тысяч рублей (максимум 600).

Кстати, на территории региона запрещенный сосательный табак стали продавать меньше. Специалисты также заметили, что бизнесмены ответственно отнеслись к продаваемой ими продукции и отказались от продажи небезопасных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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