За микроквартиру с двумя уровнями барнаулец просит почти миллион

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:05:38+03:00

Квартира зарегистрирована как жилая с основным и антресольным этажами

Изменить размер текста: A A

В Барнауле продают двухуровневую микроквартиру. Ее владелец просит за жилье почти миллион рублей. Об этом пишет «Алтайский портал недвижимости».

Квартира находится на первом этаже по адресу Солнечная поляна, 23. Эта недвижимость зарегистрирована как жилая с двумя этажами (основным и антресольным).

- Продам малогабаритную однокомнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой. Вся инфраструктура в шаговой доступности. Документы готовы, подходит под любой вид сделки, один совершеннолетний собственник, - указано в объявлении.

Так в квартире есть небольшая кухонька со стиральной машиной, миниатюрный санузел с душевой кабиной. А также узкий коридор, который ведет на антресольный этаж. Там находится кровать, шкаф-купе и компьютерный стол. Кстати, высота этого этажа 1,5 метра. Под лестницей расположена гостиная. Там стоит диван, тумба и есть навесные шкафы.

К слову, общая площадь жилья - 22 квадратных метра. За квартиру хозяин недвижимости просит 950 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU