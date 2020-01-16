2020-01-16T08:49:22+03:00
Общество

В парке Барнаула появилась теплая остановка

Ее установили временно
Юлия ЕВГРАФОВА
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В Паре спорта имени Смертина в Барнауле установили специальную теплую остановку. Этот павильон будет стоять рядом с катком до 5 февраля.

Эту остановку установили в рамках акции, которую проводит «ТНТ». Телеканал поместил на катке теплую остановку, чтобы каждый желающий мог в ней согреться. Уберут ее только через три недели, 5 февраля.

Напомним, в этом году в Барнауле должны появиться сразу пять умных остановок. В них будут установлены видеонаблюдение, Wi-Fi, бегущая строка и кофе-аппараты. Так их поставят на остановке «Дом быта» (проспект Ленина, четная сторона), «Площадь Октября» (четная сторона), «Краевая клиническая больница» (улица Фомина, 154), «Площадь Баварина» (Речной вокзал) и на остановке«Молодежная» (проспект Красноармейский, четная сторона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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