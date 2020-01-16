Рубцовчане пожаловались на слив нечистот рядом с их домами

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:05:07+03:00

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Один из жителей Рубцовска снял на видео, как из ассенизаторской машины незаконно сливают нечистоты. По словам очевидца, этот случай не первый. О проблеме он рассказал в социальных сетях паблика «Инцидент Рубцовск».

Водителя, который слил нечистоты, поймали в районе Сельмашского переезда. Как отметил автор видео, в эту местность постоянно заезжают ассенизаторские машины.

- Мы устали их гонять, может так поймут, мы живем рядом и нюхаем эту вонь, - высказалась рубцовчанка.

Сам же водитель ассенизаторской машины негативно отреагировал на все замечания и сказал, что только потерял свое время зря. Так как очевидцы не дали ему слить содержимое цистерны.

На видео водитель специализированной машины возмущается, что «только время зря потерял» из-за того, что мужчина не дал ему слить содержимое цистерны.

К слову, местные жители теперь просят решить эту проблему. Свое обращение в социальных сетях они опубликовали для Роспотребнадзора, прокуратуры и администрации Рубцовска.

ИСТОЧНИК KP.RU