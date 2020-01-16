2020-01-16T07:19:38+03:00
Общество

Алтайские гимназисты хотят построить народный «Обелиск Победы»

Сбор денег уже открыт
Юлия ЕВГРАФОВА
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Школьники из Рубцовска открыли сбор денег на создание народного памятника «Обелиск Победы». Гимназисты заручились поддержкой, в том числе и главы города Дмитрия Фельдмана. Об этом пишет «Местное время».

Активисты учатся в гимназии № 11 города Рубцовска. Они предложили сделать памятник в виде вертикальной плиты с числами 1941−1945 и изображением летящих журавлей и словами из песни «Журавли».

- Каждый житель Рубцовска будет знать, что в этом обелиске есть и его личный вклад, - прокомментировал идею глава Рубцовска Дмитрий Фельдман.

Кстати, уже удалось собрать порядка 100 тысяч рублей. Все перечисленные средства добровольцев будут находиться на счете городского краеведческого музея.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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