На улице Энтузиастов устранили повреждение и включили воду в домах

16 Янв. 2020 2020-01-16T05:04:26+03:00

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В Барнауле специалисты закончили ремонт поврежденного водопровода на улице Энтузиастов, 31а. Водоснабжение горожанам было восстановлено, сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.

Аварию устранили еще ночью. Напомним, она произошла 15 января. Из-за этого без холодной воды остался спорткомплекс на улице Энтузиастов 17, 23, 31а, 13, 12в. А также административные здания по улице Энтузиастов 13а, 17б, 19а и еще одно на Попова, 83. Под отключение попал и бойлер по адресу улица Энтузиастов, 19а.

Кстати, из-за аварии вода вышла на проезжую часть поэтому пришлось временно ограничивать движение транспортных средств по правой полосе в сторону улицы Георгиева.

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ИСТОЧНИК KP.RU