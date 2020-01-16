Стало известно, какой участок предложили в Барнауле под строительство «Radisson»
Краевые власти предложили инвесторам место для возможного строительства отеля «Radisson». Если этот вариант придется им по душе, то шикарная гостиница станет соседом спорткомплекса «Обь». Об этом сообщают в мэрии Барнаула.
Речь идет об участке на пересечении проспекта Социалистический и улицы Папанинцев. Пока это единственный подходящий под строительство участок. Это земля не частная собственность, она принадлежит краю и сдана в аренду спорткомплексу «Обь». Сейчас на этой территории находятся гаражи, хозяйственные помещения, также есть небольшой открытый каток с пунктом проката.
Кстати, пока инвесторы только изучают это предложение. Окончательное решение будет известно позже.
Напомним, ранее сообщалось, что отель «Radisson» может появиться в сквере возле колеса обозрения на площади Сахарова. Но этот вариант сильно не понравился барнаульцам. Они активно отстаивали свою позицию «против».
ИСТОЧНИК KP.RU