Стало известно, какой участок предложили в Барнауле под строительство «Radisson»

16 Янв. 2020 2020-01-16T04:09:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Краевые власти предложили инвесторам место для возможного строительства отеля «Radisson». Если этот вариант придется им по душе, то шикарная гостиница станет соседом спорткомплекса «Обь». Об этом сообщают в мэрии Барнаула.

Речь идет об участке на пересечении проспекта Социалистический и улицы Папанинцев. Пока это единственный подходящий под строительство участок. Это земля не частная собственность, она принадлежит краю и сдана в аренду спорткомплексу «Обь». Сейчас на этой территории находятся гаражи, хозяйственные помещения, также есть небольшой открытый каток с пунктом проката.

Кстати, пока инвесторы только изучают это предложение. Окончательное решение будет известно позже.

Напомним, ранее сообщалось, что отель «Radisson» может появиться в сквере возле колеса обозрения на площади Сахарова. Но этот вариант сильно не понравился барнаульцам. Они активно отстаивали свою позицию «против».

ИСТОЧНИК KP.RU