В домах барнаульцев из-за коммунальной аварии отключили воду

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:24:33+03:00

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15 января в Барнауле произошла очередная коммунальная авария. По информации городской администрации, произошло повреждение водопровода диаметров 400 на улице Энтузиастов.

Работы по устранению аварии ведет Барнаульский водоканал. На месте находится руководитель коммунального хозяйства администрации Индустриального района.

Так как вода вышла на проезжую часть, было принято решение об ограничении движения транспортных средств по правой полосе в сторону улицы Георгиева. На месте работают пять единиц техники.

На время работ ограничено холодное водоснабжение в следующих домах: ул.Энтузиастов, 17, 23, 31а, 13, 12в (спорткомплекс), 13а, 17б, 19а (административные здания), ул.Попова 83 (административное здание). Под отключение также попал бойлер по адресу ул. Энтузиастов, 19а.

В мэрии пообещали организовать подвоз воды. Обращаться с заявками следует по телефону 28-22-00 .

ИСТОЧНИК KP.RU