Алтайская полиция предупредила о рассылке фейка про девочку, найденную на улице

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:05:40+03:00

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В мессенджерах активно распространяется информация о найденной на одной из улиц пятилетней девочке. Однако в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что случай произошел не в нашем регионе.

- В отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю поступают вопросы от представителей СМИ в связи с тем, что в мессенджерах распространяется информация о, якобы, найденной пятилетней девочке на одной из улиц. Сообщаем, что данная информация является фейковой. В органы внутренних дел края не поступало никаких заявлений об обнаружении кем-либо или о пропаже пятилетнего ребенка, - отметили в управлении.

Как пишет «ТОЛК», в тексте сообщения просят помочь с поисками родителей девочки, так как ребенок потерялся и находится в отделении полиции. Также людей просят пересылать информацию в надежде найти родственников «потерявшейся» девочки.

В управлении полиции просят граждан, которые пересылают материалы, брать информацию только из достоверных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU