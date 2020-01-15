Движение трамваев парализовало в Барнауле из-за аварии

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:44:21+03:00

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В среду, 15 января, в Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого остановилось движение трамваев.

Авария произошла около 16 часов в самом центре города – на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной. Две легковушки не смогли разминуться и столкнулись, причем встали неудобно как для автомобильной части, так и для электротранспорта – движение трамваев в направлении к железнодорожному вокзалу остановилось.

В настоящий момент на данном участке отмечается затрудненное движение. Пробка на проспекте Красноармейском начинается от улицы Папанинцев. А перед вокзалом отмечается серьезный затор. Так что горожанам, выезжающим с работы домой, придется либо искать другие пути объезда, либо запастись терпением.

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ИСТОЧНИК KP.RU