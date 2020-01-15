2020-01-15T12:28:18+03:00
Происшествия

В алтайском селе мужчина уснул на улице и замерз насмерть

Личность погибшего уже установлена
БОРЗОВ Денис
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Мороз на АлтаеМороз на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае нашли тело замерзшего мужчины. Утром во вторник, 14 января, в районном центре по адресу ул. Калинина был обнаружен труп.

Как сообщает районная газета «Вестник целины», тело увидел проезжавший мимо сотрудник ОГИБДД, который и сообщил о происшествии в отдел.

Личность мужчины уже установили: им оказался 48-летний житель села Хабары. По предварительной информации он находился в состоянии алкогольного опьянения, уснул и умер от переохлаждения.

Правоохранители провели предварительную проверку, материал по подследственности передан в Славгородский межрайонный следственный отдел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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