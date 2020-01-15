В алтайском селе мужчина уснул на улице и замерз насмерть
В Алтайском крае нашли тело замерзшего мужчины. Утром во вторник, 14 января, в районном центре по адресу ул. Калинина был обнаружен труп.
Как сообщает районная газета «Вестник целины», тело увидел проезжавший мимо сотрудник ОГИБДД, который и сообщил о происшествии в отдел.
Личность мужчины уже установили: им оказался 48-летний житель села Хабары. По предварительной информации он находился в состоянии алкогольного опьянения, уснул и умер от переохлаждения.
Правоохранители провели предварительную проверку, материал по подследственности передан в Славгородский межрайонный следственный отдел.
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ИСТОЧНИК KP.RU