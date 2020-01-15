2020-01-15T11:17:11+03:00
Происшествия

В Алтайском крае водитель сразу после покупки авто устроил смертельную аварию

После столкновения со столбом 27-летний пассажир скончался в больнице
БОРЗОВ Денис
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В ночь на 15 января, около Благовещенки на ул. Советская случилось смертельное ДТП. Молодой водитель недавно приобрел автомобиль и поехал с другом покататься. «Обкатка» закончилась трагедией.

Как сообщили в соцсетях в паблике «Инцидент Барнаул», от полученных травм пассажир скончался в больнице, водитель не пострадал. Как рассказали очевидцы аварии, водитель находился в нетрезвом состоянии и ехал из сауны.

По данным краевой Госавтоинспекции, 31-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Марк 2» не справился с управлением и допустил наезд на столб. 27-летний пассажир скончался в медицинском учреждении. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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