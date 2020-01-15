2020-01-15T09:57:46+03:00
Происшествия

70 женщин пострадали от махинаций с материнским капиталом

Уголовное дело передано в суд
Анна СЕМИНА
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Ущерб составил около 26 миллионов рублейУщерб составил около 26 миллионов рублейФото: Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае в суд ушло уголовное дело, возбужденное по факту хищений денег материнского капитала. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Как установило следствие, участники организованной группы с 2010 по 2014 год находили матерей, проживающих на территории края, которые имели право на получение материнского капитала.

- Они подыскивали жилье, преимущественно находящееся в непригодном для проживания состоянии, после чего вводили молодых матерей в заблуждение, заключали с ними договоры купли-продажи на сумму, равную материнскому капиталу, - сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

Причем договоры они также заключали от имени директора кредитно-потребительского кооператива, являющегося организатором преступной группы. В фиктивных документах прописывалось, что они соглашаются на займы, которые якобы получили в кооперативе на приобретение имущества.

Общий ущерб от действий мошенников составил около 26 миллионов рублей. Дело будет рассмотрено в Железнодорожном районном суде Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU

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