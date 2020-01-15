70 женщин пострадали от махинаций с материнским капиталом
В Алтайском крае в суд ушло уголовное дело, возбужденное по факту хищений денег материнского капитала. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Как установило следствие, участники организованной группы с 2010 по 2014 год находили матерей, проживающих на территории края, которые имели право на получение материнского капитала.
- Они подыскивали жилье, преимущественно находящееся в непригодном для проживания состоянии, после чего вводили молодых матерей в заблуждение, заключали с ними договоры купли-продажи на сумму, равную материнскому капиталу, - сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.
Причем договоры они также заключали от имени директора кредитно-потребительского кооператива, являющегося организатором преступной группы. В фиктивных документах прописывалось, что они соглашаются на займы, которые якобы получили в кооперативе на приобретение имущества.
Общий ущерб от действий мошенников составил около 26 миллионов рублей. Дело будет рассмотрено в Железнодорожном районном суде Барнаула.
ИСТОЧНИК KP.RU