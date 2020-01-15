2020-01-15T08:51:07+03:00
Здоровье

Барнаульцы могут бесплатно проверить здоровье в торговом центре

Врачи краевого центра медпрофилактики проведут осмотр
БОРЗОВ Денис
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ОсмотрОсмотрФото: Олег УКЛАДОВ
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Жители Алтайского края могут бесплатно пройти профилактическое обследование. Всех желающих приглашают врачи Краевого центра медицинской профилактики «Центр общественного здоровья». Акция стартует уже в четверг, 16 января, на новом «Старом базаре» (пр. Ленина, 1а) и в субботу, 18 января, в торговом центре «Пионер».

Проверить здоровье можно с 11.00 до 15.00. Медики проведут экспресс-анализ крови на уровень сахара и холестерина, пульсоксиметрию (определение уровня насыщения крови кислородом), измерят артериальное и внутриглазное давление. Также на основе измерений веса, роста и объема талии они помогут обратившимся вычислить индекс массы тела.

Участники обследования узнают результаты измерений и анализов сразу, на месте. Результаты прокомментирует и даст индивидуальные рекомендации врач-терапевт.

Для прохождения обследования при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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