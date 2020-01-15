2020-01-15T08:11:27+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Бийска ушла жить в подъезд после побоев внучки

Женщина пытается отстоять свои права на квартиру в суде
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Комментарии: comments1
ПодъездПодъездФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Пенсионерку из Бийска Галину Александровну внучка выгнала из дома. Она жила в своей «двушке» на ул. Васильева, но теперь скитается по соседям.

По словам женщины, 37-летняя внучка попросилась жить в ее квартире, чтобы не тратить деньги на аренду жилья, а потом уговорила бабушку переписать на нее жилплощадь.

Как сообщает «Бийский рабочий», после этого начались побои, крики, унижения. Галина Александровна и пыталась сопротивляться, но возраст давал о себе знать. Во время очередной стычки женщина получила перелом пальцев на руке и шейке бедра и ушла жить в свой подъезд.

Сейчас женщину приютили соседи. Галина Александровна пытается отстоять свои права. Как сообщила юрист Анна Маевская, которая защищает пожилую женщину, теперь пенсионерке приходится ездить в Барнаул, чтобы доказать свою вменяемость и правоту.

Издание ждет комментарий и второй стороны конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаул вошел в тройку лидеров конкурса «Город России»
70 женщин пострадали от махинаций с материнским капиталом
Барнаульцы могут бесплатно проверить здоровье в торговом центре
Пенсионерка из Бийска ушла жить в подъезд после побоев внучки
В Алтайском крае снизили тарифы за вывоз мусора
Новогодний Барнаул посетили почти 16 тысяч туристов
Алтайских депутатов обеспокоил рост количества смертельных ДТП в крае
В барнаульской администрации подтвердили, что в похоронной службе прошли обыски
Милые еноты из Барнаульского зоопарка встречают гостей кверху лапами
53 купели будут работать в Крещение на Алтае
Диана Гурцкая исполнила новогоднее желание алтайского школьника
Барнаульский зоопарк покажут по Первому каналу
В барнаульском парке «Изумрудный» появится «Медиа-аллея»
Полмиллиона клиентов ВТБ провели новогодние праздники за рубежом
В Барнауле открыли интернат для гребцов
Российские космонавты заинтересовались «Алтайским источником»
«Спортмастер» закрывается в Барнауле
Пьяный дворник из Бийска стал героем соцсетей