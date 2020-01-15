Пенсионерка из Бийска ушла жить в подъезд после побоев внучки

15 Янв. 2020 2020-01-15T08:11:27+03:00

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Пенсионерку из Бийска Галину Александровну внучка выгнала из дома. Она жила в своей «двушке» на ул. Васильева, но теперь скитается по соседям.

По словам женщины, 37-летняя внучка попросилась жить в ее квартире, чтобы не тратить деньги на аренду жилья, а потом уговорила бабушку переписать на нее жилплощадь.

Как сообщает «Бийский рабочий», после этого начались побои, крики, унижения. Галина Александровна и пыталась сопротивляться, но возраст давал о себе знать. Во время очередной стычки женщина получила перелом пальцев на руке и шейке бедра и ушла жить в свой подъезд.

Сейчас женщину приютили соседи. Галина Александровна пытается отстоять свои права. Как сообщила юрист Анна Маевская, которая защищает пожилую женщину, теперь пенсионерке приходится ездить в Барнаул, чтобы доказать свою вменяемость и правоту.

Издание ждет комментарий и второй стороны конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU