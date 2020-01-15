В Алтайском крае снизили тарифы за вывоз мусора

15 Янв. 2020 2020-01-15T07:12:27+03:00

Теперь жители региона меньше будут платить за отходы

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В Алтайском крае изменили тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Почти во всех зонах максимальные тарифы на вывоз мусора в 2020 году снизятся.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в Барнауле платить за мусор будут меньше на 5 рублей с человека. Плата теперь составит 60,35 рублей. Тарифы изменились в Барнаульской, Алейской и Рубцовской зонах.

Снижение платы за обращению с ТКО в отдельных зонах края в 2020 году стало возможным благодаря изменениям федерального законодательства, ситуации способствовали дополнительные меры, принятые на региональном уровне.

В частности, плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО на полигонах, которая учитывается в тарифах, снижена до уровня 2018 года и заморожена до 2023 года.

В конце 2019 года принят федеральный закон, освобождающий с 1 января 2020 года региональных операторов от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

На региональном уровне минприроды актуализировало Территориальную схему обращения с отходами. Теперь уточнены объемы образования мусора, а также оптимизирована логистика транспортирования отходов внутри зон.

ИСТОЧНИК KP.RU