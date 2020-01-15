Новогодний Барнаул посетили почти 16 тысяч туристов

15 Янв. 2020 2020-01-15T05:20:20+03:00

В краевой столице для них было организовано немало развлечений

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Почти 16 тыс. туристов посетили Барнаул в новогодние праздники. Об этом рассказали в отделе по развитию туризма администрации краевой столицы.

В этом году гостей города удивляли световыми конструкциями, гирляндами, ледяными скульптурами на улицах города. Также туристы побывали на главной городской ёлке на площади Сахарова, которая является одной из самых высоких в Сибири. Приглянулся гостям и городок на пешеходной улице, созданный по мотивам сказки «Двенадцать месяцев».

Стоит отметить, что в этом году в период праздников впервые работали городские музеи. Для посетителей были подготовлены специальные праздничные программы, тематические квесты и другие мероприятия. Всего за это время музеи посетило более двух тыс. гостей и около четырёх тыс. барнаульев. Самым популярным из них стал новый «Музей шоколадного мастерства».

Также отдыхающие стали участниками экскурсий по историческому центру, посетили новогодние спектакли, Резиденцию Деда Мороза, аквапарк, зоопарк и торгово-развлекательные центры.

ИСТОЧНИК KP.RU