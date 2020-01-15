2020-01-15T04:31:31+03:00
Общество

В барнаульской администрации подтвердили, что в похоронной службе прошли обыски

Официальных заявлений от правоохранителей по данному факту не поступало
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Пресс-служба администрации Барнаула подтвердила «ТОЛКу» проведение обысков в МУП «Специализированная похоронная служба». Также подтвердилось то, что силовики изъяли бухгалтерские документы

Однако в мэрии отметили, что директора МУП пока никто не задерживал.

- Сейчас все работают на своих местах, - отметили в администрации Барнаула.

Комментировать информацию о договорах с похоронными агентами не стали. Ранее сообщалось, что по версии силовиков, с помощью этих договоров выводились деньги.

Напомним, 10 января сотрудники краевого управления ФСБ провели обыски в МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула. Изначально информация появилась в канале «Б. АУЛ». Официальных заявлений от правоохранителей по данному факту не поступало.

Директора МУП подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве. По информации УФСБ в городе действовала подпольная группа похоронных агентов, которая за взятки работала под прикрытием сотрудников МВД и администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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