В барнаульской администрации подтвердили, что в похоронной службе прошли обыски
Пресс-служба администрации Барнаула подтвердила «ТОЛКу» проведение обысков в МУП «Специализированная похоронная служба». Также подтвердилось то, что силовики изъяли бухгалтерские документы
Однако в мэрии отметили, что директора МУП пока никто не задерживал.
- Сейчас все работают на своих местах, - отметили в администрации Барнаула.
Комментировать информацию о договорах с похоронными агентами не стали. Ранее сообщалось, что по версии силовиков, с помощью этих договоров выводились деньги.
Напомним, 10 января сотрудники краевого управления ФСБ провели обыски в МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула. Изначально информация появилась в канале «Б. АУЛ». Официальных заявлений от правоохранителей по данному факту не поступало.
Директора МУП подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве. По информации УФСБ в городе действовала подпольная группа похоронных агентов, которая за взятки работала под прикрытием сотрудников МВД и администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU