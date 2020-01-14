«АлтайБаскет» вырвал домашнюю победу у «Чебоксарских Ястребов»

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:30:21+03:00

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Барнаульская команда «АлтайБаскет» в понедельник, 13 января, на своей площадке принимала команду «Чебоксарские Ястребы» и в овертайме вырвала победу.

Хозяева паркета ударно начали поединок, уйдя на первый перерыв со счетом 23:14. Однако уже в следующей десятиминутке гости сполна «оторвались» на нашем кольце и практически сравняли. Правда, ближе к концу стало понятно, что баскетовцы все же отправятся в раздевалку с небольшим преимуществом -38:35.

«Качели» продолжались до самого конца встречи: ни в одной из четвертей ни одна из команд не смогла показать стабильную игру – то одна команда набирала очки, то другая. Сирена прозвучала при счете 75:75.

В овертайме «АлтайБаскет» все же смог вырвать победу 84:80.

14 января в спорткомплексе «Победа» состоится повторная встреча. Начало в 19.00. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU