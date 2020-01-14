2020-01-14T09:59:02+03:00
Общество

Жители Алтайского края интересуются Старым и Китайским новым годом

Это одни из самых популярных запросов в Яндексе за 13-14 января
САПОЖКОВА Александра
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13-14 января жителей Алтайского края интересовали Старый новый год, колядки, Китайский новый год - именно такие запросы они вводили в поисковике Яндекса.

Это и понятно - Старый Новый год отмечали в ночь на 14 января, при этом некоторые придерживаются народных традиций и колядуют. А вот следующий год по китайскому календарю наступит только 25 января, но жители края уже заранее узнают о нем информацию.

Также накануне, 13 января, отмечался День российской печати. Поэтому соответствующий запрос также вводился в поисковике Яндекса.

Другие темы, интересовавшие жителей края в минувшие сутки - ГДЗ (готовые домашние задания), ЕГЭ, ОГЭ (все это из сферы образования), корь (симптомы и лечение) - это, видимо, связано со слухами о распространении заболевания в регионе, и горнолыжный курорт Шерегеш. Об этом свидетельствуют данные службы статистики запросов пользователей Яндекса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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