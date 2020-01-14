2020-01-14T09:46:28+03:00
Общество

В Барнауле начали разбирать новогодний городок на Сахарова

Рабочие демонтируют елку и убирают снег
Иван ОЛЕКСЮК
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Демонтаж ели в Барнауле.Демонтаж ели в Барнауле.Фото: ОЛЕКСЮК Иван
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Вот и кончились праздники – и как жирная точка, разбор новогоднего городка на площади Сахарова в Барнауле. Во вторник, 14 января, рабочие начали демонтировать искусственную елку, а на уборке снега задействована техника

Предполагается, что все работы завершат к 17 января, а после это дорожное движение по проспекту Социалистическому от ул. Молодежной до ул. Димитрова будет возобновлено. Это должно разгрузить проспект Ленина и Красноармейский.

В Барнауле начали разбирать новогодний городок на Сахарова.Видео: Иван Олексюк

Как сообщается на официальном сайте барнаульской администрации, конструкция ели, новогодние украшения, каркасы горок и башен будут храниться на базе предприятия «Автодорстрой» до следующих новогодних праздников, иллюминация – у предприятия «Барнаулгорсвет».

Кстати, ледовый городок на Мало-Тобольской улице будет открыт до самой весны, если, конечно, оттепель придет раньше. В этом случае городок может стать опасным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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