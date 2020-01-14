Дело бывшего заместителя главы Барнаула отправили в суд

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:11:08+03:00

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Обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере бывший заместитель главы Барнаула Александр Алексеенко ответит за свои деяния в суде. Уголовное дело в его отношении передано для рассмотрения.

Карточка с данной информацией появилась на сайте суда Индустриального района Барнаула, пишет ИА «Банкфакс». Между тем, по данным некоторых Telegram-каналов бывший чиновник в настоящее время работает в местной коммунальной компании - ООО «ДЕЗ-2 Ленинского района» - и не особо переживает о предстоящем судебном разбирательстве. Кстати, УК считается скандально: именно ее через суд обязали произвести клиентам перерасчет за излишне начисленную плату за водоснабжение и водоотведение.

Дело Александр Алексеенко было передано в суд 31 декабря 2019 года. Дата первого слушания еще не назначена.

Напомним, экс-чиновника задержали в июне 2019 года. Спустя несколько часов после этого Сергей Дугин освободил его от занимаемой должности. По версии следствия Алексеенко получил от представителя неназванного ООО взятку на общую сумму более 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU