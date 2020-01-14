2020-01-14T08:58:10+03:00
Общество

В Алтайском крае начали вводить электронные трудовые книжки

Чтобы перевести документ в другой формат, необходимо подать заявление
САПОЖКОВА Александра
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Трудовая книжкаТрудовая книжкаФото: Олег УКЛАДОВ
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На Алтае начали вводить электронные трудовые книжки. При этом бумажный вариант останется действующим. А чтобы перевести документ в электронный формат, необходимо подать заявление работодателю (в свободной форме) до конца 2020 года, сообщает АиФ-Алтай.

- Если работник напишет заявление о ведении трудовой деятельности только в электронном виде, то работодатель должен отдать работнику бумажную версию, и он больше не будет нести ответственность за её хранение и ведение, - пояснил начальник управления организации персонифицированного учета Отделения ПФР по Алтайскому краю Вадим Застрожнов.

У человека, который впервые устроится на работу с 1 января 2021 года, трудовая книжка будет вестись только в электронном виде.

По мнению специалистов, электронный формат книжки имеет следующие плюсы. Во-первых, ее невозможно подделать, так как вся информация легко проверяется в электронном формате. Во-вторых, уменьшится риск утери информации и разных ошибок при заполнении данных. Также это облегчит ведение кадрового производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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