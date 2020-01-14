Сотрудники УФСБ провели обыски в барнаульской похоронной службе

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:26:40+03:00

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В минувшую пятницу, 10 января в муниципальном унитарном предприятии «Специализированная Похоронная служба» города Барнаула сотрудники УФСБ провели обыски.

По информации канала «Б.аул», на предприятии была изъята бухгалтерская документация. Специалиста ведомства предстоит изучить тысячи документов – из офиса службы вывезли «Газель» бумаг.

Помимо этого силовики провели обыски в УМВД города Барнаула и на Власихинской, 142 в ООО «Сибинтекс».

Дело в том, что директора МУП подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве. По информации УФСБ в городе действовала подпольная группа похоронных агентов, которая за взятки работала под прикрытием сотрудников МВД и администрации.

- В ближайшее время будет проведена бухгалтерская экспертиза для установления причинённого бюджету города ущерба все причастные будут задержаны, - сообщает источник.

ИСТОЧНИК KP.RU