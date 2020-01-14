2020-01-14T08:26:40+03:00
Происшествия

Сотрудники УФСБ провели обыски в барнаульской похоронной службе

С предприятия изъяли бухгалтерскую документацию
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу, 10 января в муниципальном унитарном предприятии «Специализированная Похоронная служба» города Барнаула сотрудники УФСБ провели обыски.

По информации канала «Б.аул», на предприятии была изъята бухгалтерская документация. Специалиста ведомства предстоит изучить тысячи документов – из офиса службы вывезли «Газель» бумаг.

Помимо этого силовики провели обыски в УМВД города Барнаула и на Власихинской, 142 в ООО «Сибинтекс».

Дело в том, что директора МУП подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве. По информации УФСБ в городе действовала подпольная группа похоронных агентов, которая за взятки работала под прикрытием сотрудников МВД и администрации.

- В ближайшее время будет проведена бухгалтерская экспертиза для установления причинённого бюджету города ущерба все причастные будут задержаны, - сообщает источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«АлтайБаскет» вырвал домашнюю победу у «Чебоксарских Ястребов»
Полицейских, раскрывших двойное убийство, наградят
Жители Алтайского края интересуются Старым и Китайским новым годом
Полицейские, спасатели и водолазы ведут поиск подростка и его подруги
В Барнауле начали разбирать новогодний городок на Сахарова
Дело бывшего заместителя главы Барнаула отправили в суд
В Алтайском крае начали вводить электронные трудовые книжки
Сотрудники УФСБ провели обыски в барнаульской похоронной службе
Алтайский техуниверситет организует для школьников дополнительные занятия
Население Барнаула приблизилось к 700 тысячам человек впервые за два года
Подросток и его знакомая пропали на Алтае
Новый лидер появился у алтайских «жириновцев»
Из-за утраты доверия на Алтае уволили 23 депутата
В Алтайском крае детей забрали из семьи из-за смерти матери и избиений отца
Барнаульцы возмущены обилием снега в городе и опасаются за детей
Барнаульская феминистка поменяла своё отчество на матчество
«Зулейха открывает глаза»: топ-20 книг, которые читали барнаульцы в 2019 году
ВТБ одобрил заявки на 2 млрд рублей по дальневосточной ипотеке
В Барнауле можно будет купить здание вуза с землей со скидкой в 90%
На Алтае насмерть сбили дедушку, который переходил дорогу где попало