Сотрудники УФСБ провели обыски в барнаульской похоронной службе
В минувшую пятницу, 10 января в муниципальном унитарном предприятии «Специализированная Похоронная служба» города Барнаула сотрудники УФСБ провели обыски.
По информации канала «Б.аул», на предприятии была изъята бухгалтерская документация. Специалиста ведомства предстоит изучить тысячи документов – из офиса службы вывезли «Газель» бумаг.
Помимо этого силовики провели обыски в УМВД города Барнаула и на Власихинской, 142 в ООО «Сибинтекс».
Дело в том, что директора МУП подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве. По информации УФСБ в городе действовала подпольная группа похоронных агентов, которая за взятки работала под прикрытием сотрудников МВД и администрации.
- В ближайшее время будет проведена бухгалтерская экспертиза для установления причинённого бюджету города ущерба все причастные будут задержаны, - сообщает источник.
ИСТОЧНИК KP.RU